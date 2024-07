Nel Mercato coperto di Perugia la “Città del cioccolato” prende forma: apertura prevista per il 2025

Ogni angolo della struttura svela sorprese ed evoca la magia di un mondo incantato simile alla leggendaria Fabbrica di Cioccolato di Willy Wonka. Ma questa non è una fantasia, è la futura “Città del Cioccolato” che aprirà nel 2025 all’interno dello storico Mercato Coperto, l’imponente edificio, situato nel cuore del centro storico di Perugia, costruito tra il 1931 e il 1932 per volere di Giovanni Buitoni.

Oggi, mercoledì 17 luglio, Eugenio Guarducci ha guidato, come un vero Virgilio, i visitatori in un viaggio attraverso il cantiere, svelando i segreti dell’ambizioso progetto.

“Ieri la sindaca Vittoria Feridnandi e l’assessore Andrea Stafisso hanno visitato il sito. Anche la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, è stata qui” ha raccontato Guarducci offrendo un’anticipazione di ciò che forse diventerà una delle principali attrazioni turistiche della città.

Il progetto prevede un’articolazione su tre livelli e uno sviluppo su ben 2.800 metri quadrati. Al piano terrazza, un bar cioccolateria con vista su Assisi offrirà un’anticipazione di ciò che attende i visitatori. Al secondo piano l’inizio del percorso museale racconterà la geografia e la storia del cacao e del cioccolato, attraversando i paesi della fascia equatoriale, l’Europa, l’Italia e infine Perugia. Ma è al primo piano che la magia prende forma: una foresta del cacao scenografica e una dettagliata rappresentazione della filiera produttiva del cioccolato, dal raccolto alla spedizione, faranno vivere un’esperienza immersiva senza precedenti. Laboratori didattici ed esperienziali, la Fabbrica di Cioccolato e il Chocoshop completeranno l’offerta.

Questo programma nasce da Destinazione Cioccolato SRL S.B., fondata il 6 aprile 2023 da un gruppo di aziende dell’industria culturale-creativa, del turismo e della progettazione sociale, con l’obiettivo di trasformare Perugia in una destinazione turistica permanente a tema cioccolato. “Il progetto vuole celebrare la storica tradizione dolciaria della città guardando al futuro” conclude Guarducci. Non è un caso se in questo contesto le storie di Giovanni Buitoni e Luisa Spagnoli, fondatori del primo laboratorio Perugina che sorgeva vicino al mercato, rivivono attraverso il racconto della geografia del cacao.

L’attenzione sarà rivolta anche alla sostenibilità e all’economia del cacao, con uno spazio dedicato alle dirette dalla borsa di New York per monitorare l’andamento del cioccolato. Il pubblico dovrà pagare un biglietto, mentre i residenti di Perugia potranno entrare gratuitamente su prenotazione. Sarà inoltre disponibile cioccolata proveniente da tutto il mondo e ci saranno prelibatezze che non richiederanno di circumnavigare la Terra per essere gustate.