Fai Cisl, visioni e azioni per il benessere nei luoghi di lavoro: “Su dieci aziende, 8 sono inadempienti”

“Fermiamo la scia di sangue” è l’incontro che si è svolto oggi, lunedì 22 aprile, sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, organizzato dalla Fai Cisl Umbria.

Un momento di incontro, nella Sala della Provincia di Perugia, dove delegati e rappresentanti delle istituzioni e delle parti sociali dei settori agroalimentari e ambientali si sono confrontati sulla mobilitazione che vede impegnata la Cisl, in tutti i territori, con l’obiettivo di sensibilizzare istituzioni e imprese sulla crescente necessità di migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Simone Dezi, segretario generale della Fai-Cisl Umbria, ha parlato della gravità dei sinistri e dell’importanza di un dialogo costante sul tema, non limitato solo ai momenti di tragedia, ma come parte di una giustizia sociale continua.

Angelo Manzotti, segretario generale della Cisl Umbria, ha riconosciuto che l’Umbria si trova in una posizione preoccupante a livello nazionale per quanto riguarda gli infortuni e le malattie professionali: “C’è estremo bisogno di fare formazione, informazione e creare nuova cultura della sicurezza. Su dieci aziende, 8 sono inadempienti per quanto riguarda la sicurezza. Perché un’azienda sicura è un’azienda più produttiva” ha evidenziato Manzotti.

L’evento è stato concluso da Onofrio Rota, segretario generale della Fai Cisl nazionale, dopo le osservazioni di Roberto Morroni, assessore regionale alle Politiche agricole, che ha ricordato il protocollo d’intesa, sottoscritto dalla regione due anni fa, contro il caporalato e ogni altra forma di sfruttamento di lavoro in agricoltura.

Rota ha evidenziando la complessità del settore agroalimentare in Italia, che impiega oltre un milione di lavoratori in agricoltura, 400mila nella trasformazione alimentare e 100mila nei consorzi di bonifica, forestali e servizi ambientali.

Non a caso dunque ha specificato quanto siano importanti le battaglie sindacali per l’estensione della patente a crediti, il rafforzamento degli organi di vigilanza, l’integrazione delle banche dati, l’ampliamento dei poteri di Rls e Rlst, e l’utilizzo dell’avanzo di bilancio Inail per la prevenzione e la formazione.

Rota ha anche menzionato l’app We Fai, un’innovativa guida multilingue per promuovere la cultura della sicurezza e salute sul lavoro tra operai e studenti. Infine, ha parlato della condizionalità sociale nella Politica Agricola Comune come un passo avanti fondamentale per la tutela dei lavoratori, lodando l’Italia per essere tra i primi paesi a implementarla e sottolineando la necessità di un dialogo preventivo per aumentare la responsabilità collettiva.