INVIATO CITTADINO Il Circolo del Tempobono, antica Associazione popolare, fa il punto fra bilanci e progetti

Il Circolo del Tempobono, antica Associazione popolare, fa il punto fra bilanci e progetti. Una riunione dei soci per deliberare sull’approvazione del bilancio consultivo e preventivo. Poi un’appassionata discussione su come affrontare le prospettive post pandemiche.

Malgrado le innumerevoli difficoltà, il Tempobono ha retto la crisi, anche sul piano economico, e si predispone adesso a un pieno e fattivo rilancio delle attività. Non solo conviviali e partite a burraco, peraltro assai partecipate, ma anche la necessità di rilanciare con iniziative a vasta partecipazione, aperte alla città. Utilizzando gli storici locali di via del Cortone, ma anche, in prospettiva, valendosi dell’adiacente arena, molto adatta a spettacoli ed eventi open air.

A gennaio il rinnovo delle cariche. Senza competizione, ma in spirito di collaborazione. Perché – sottolinea il presidente Enzo Garghella – di cosa da fare ce ne sono parecchie ed è necessario il concorso di tutti.

Proposte culturali che viaggiano fra libri e musica, conversazioni su personaggi e temi cittadini, storia e storie, dialetto per diletto. Con un tono di massima apertura e accessibilità.

Intanto, in occasione delle prossime festività, si preannunciano un paio di iniziative offerte anche alla città. Si tratta di due giocate “alla perugina”. Si terranno una Tombola e un Mercante in Fiera aperti alla partecipazione di tutti. Se ne darà notizia con uscite sui social e col tam tam multimediale.