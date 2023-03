INVIATO CITTADINO Il Circolo del Tempobono omaggia così le donne

Calme, donne, stasera cucino io. Il Circolo del Tempobono del Borgo Bello omaggia la donna esonerandola dalle sudate in cucina.

È ormai una (sana) tradizione. Ispirata al brocardo “semel in anno…”. Ed è successo ancora in via del Cortone. Dove un manipolo di uomini si è impadronito della cucina e, vestendo grembiuli e bandane, si è votato alla preparazione della cena sociale dell’8 marzo.

Cena, invero, di alto livello. Anche se c’è chi dice che leccornie e ghiottonerie siano frutto di un impegno più finanziario che… culinario. Insomma: avrebbero comprato quasi tutto. Eccezion fatta (relata refero) per la pasta cui ha posto mano il buon Francesco Taddei, bersagliere ad honorem.

Ma il servizio, quello sì, è tutta farina del sacco dei maschi. Insolitamente disponibili. Tanto per farsi perdonare le volte – ed è la norma – in cui siedono a piedi pari e aspettano l’arrivo delle pietanze.

Col falegname Gianni Caponi che ha stampato un poetico biglietto, destinato all’altra metà del cielo.

Ci ha messo del suo anche il profumiere Alberto Bottini che non ha avuto imbarazzo a spalmare sui tavoli “balocchi ed essenze”.

Così la cena per la Festa della donna si è dipanata fra canti e karaoke, versi di lirismo amoroso, mazzetti di mimosa, dolce “mimosa”.

Il presidente Enzo Garghella canta a squarciagola, assecondato dal fido Francesco Berardi, presidente di FilosofiAmo. Incuranti degli esiti esiziali e con esultanza dell’otorino che dovrà porre rimedio ai danni acustici prodotti dalle loro sguaiate performance.

I rudi operai e artigiani del Borgo Bello non sono più quelli di una volta. E, di certo, è meglio così.

Ma il divertimento, quello sì, è stato tanto. Aspettando il prossimo 8 marzo. Se ci arriveremo. A riproporci “cuochi per una sera”.