Cinquanta vetture d’epoca al via dell’edizione 2021 di Via Col Vento, manifestazione di regolarità abbinata ad una regata velica sul Trasimeno

E’ in programma per sabato 25 settembre l’edizione 2021 di Via Col Vento, manifestazione che vedrà abbinate le auto d’epoca, preferibilmente spyder e cabrio, con una regata velica. Il raduno è organizzato in collaborazione con il Club velico Trasimeno di Passignano e la concessionaria auto Ambrosi, il cui titolare, Rolando, è un cultore delle auto d’epoca ma anche un esperto velista. Il punto di ritrovo è fissato per le 10 sul piazzale della concessionaria Ambrosi- Autogroup nei pressi dello svincolo di Corciano, dove tutti i partecipanti daranno vita ad una prova speciale di precisione prima di avviarsi vero Città di Castello percorrendo la vecchia Tiberina. La prima tappa, per la sosta pranzo, è fissata al ristorante "Dogana Vecchia" a Croce di Castiglione, da lì si proseguirà verso Trestina dove la carovana sarà accolta dal locale vespa Club, e poi le auto percorreranno le strade provinciali fino a Lisciano Niccone, Cima di Tuoro e Passignano, dove è prevista una seconda prova speciale di precisione. Il gruppo delle auto storiche proseguirà poi in direzione del Club Velico Trasimeno dove ci sarà l’abbinamento con le barche a vela che disputeranno una mini regata il cui risultato concorre alla classifica finale della manifestazione.

Domenica al Barton Park la giornata nazionale del veicolo d'epoca

Ma non è finita qui. Le auto d’epoca saranno protagoniste anche domenica 26 settembre in occasione della giornata nazionale del veicolo storico indetta dall’Asi,l’Automotoclub Storico Italiano. In questa occasione i soci del Camep esporranno una ventina di auto storiche di prestigio all’interno del Barton Park a Pian di Massiano dove, alle 11.30, ci sarà una diretta streaming in collegamento via internet con tutti i Club di auto storiche d’Italia.