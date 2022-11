FOTO NOTIZIA - Madonna Alta, cinghiale a passeggio davanti alla fermata del bus

Un cinghiale sotto la pensilina della fermata del bus nel quartiere di Madonna Alta. L'animale è stato avvistato da residenti e passanti che alle prime ore della mattina si apprestavano a uscire di casa per andare al lavoro o accompagnare i figli a scuola.

Il cinghiale si aggirava per la strada ed è stato immortalato davanti alla palina della fermata del bus.

Non è il primo avvistamento di cinghiali a ridosso delle abitazioni, dopo che alcuni esemplari erano stati fotografati e filmati in piazzale del Bove e in strada del Fosso infernaccio, come all'interno del parcheggio della stazione di servizio prima dell'ingresso sul raccordo di Prepo.