We ‘Love Film Festival’. In rampa di lancio la nona edizione dal 16 al 18 giugno. Lo annuncia il fondatore e direttore artistico Daniele Corvi. Sotto il segno di un tema come “spiritualità e ambiente” che più… umbro/internazionale non si può.

Come coniugare umbritudine e universalità. Onorando personaggi “tutti nostri”: dal poeta Sandro Penna al Divin Pittore, a Leonardo Servadio, a don Mario Stefanoni. E ospiti di rango: Paolo Genovese, Cristina Comencini, Luca Lionello, Serena Grandi.

Padrino Marco Bocci, presidente onorario Madalina Ghenea, madrina Artemisia Levita.

Artemisia, ex bambina prodigio, figlia d’arte, è una creatura che illumina l’ambiente col rosso tiziano della sua chioma, la purezza dello sguardo, la fluidità dell’eloquio, la profondità delle considerazioni. Sarà una gioia incontrarla ancora.

In attesa di un grande decennale, questa nona edizione si propone col crisma di un’elevata spettacolarità, non disgiunta dalla riflessione sui grandi temi/problemi dell’uomo, del vivere civile, del rapporto con la natura. Traguardando il cinema non solo come forma di spettacolo, ma quale strumento riflessione su noi stessi e sul nostro modo di stare al mondo.

I tradizionali Grifoni d’Oro, non potranno ignorare storiche ricorrenze del mondo della cultura, dell’intrattenimento e dell’arte: dai 100 anni dalla nascita di Franco Zeffirelli e Giorgio Albertazzi, ai 70 di Massimo Troisi e Anna Marchesini, ai 500 anni dalla scomparsa del Perugino.

Complicità ormai abituale quella di un’opera di Mamo, “Spray Movie”, coniugata con scatti del fotografo Adolfo Franzò che propone grandi ospiti delle scorse edizioni del Festival (Giannini, Verdone) ed eccellenze del cinema internazionale (Robert De Niro) e umbro (Monica Bellucci).

Dichiarazioni di persuaso apprezzamento da parte dell’Assessore Leonardo Varasano, di Salvatore Maria Miccichè (presidente di Giuria), di Bocci e Genovese.

Su programma e singoli step del Festival, aggiorneremo i lettori con prossimi servizi.