Il documentario è stato anche presentato con successo, in anteprima, all’Università degli Studi Roma Tre, nell’ambito del corso di Cinema italiano, tenuto dal professor Christian Uva.

e in quale città è stato ambientato il Messico di Tepepa, celebre spaghetti-western con Orson Welles.

I villaggi costruiti per i film di Sergio Leone sono tra le mete di questo affascinante viaggio alla scoperta del Mito, di un West mirabilmente ricreato nella regione andalusa.

Per scoprire location uniche, che hanno sostanzialmente conservato l’aspetto degli anni

spagnola nella quale sono stati girati centinaia di film. Western e non solo.

Il documentario è un racconto che si dipana come diario di viaggio nella celebre provincia

La magnifica coppia di storico del cinema e film maker racconta, in un mediometraggio di 42 minuti, la grande stagione del western all’italiana.

Presentato al S. Angelo ‘Spaghetti in Almeria’ (2022) di Fabio Melelli e Michele Patucca. Un cortometraggio che dà conto delle location dello spaghetti western [ Spaghetti In Almeria (Teaser) - YouTube ].

Presentato al S. Angelo ‘Spaghetti in Almeria’ (2022) di Fabio Melelli e Michele Patucca. Un west-east come non l'avete mai visto