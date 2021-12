Alla ricerca del super cacao: l'Università di Perugia diventa un set cinematografico

“Siamo alla ricerca del super cacao, la pianta dei sogni per far fronte al mutato clima di domani”. A parlare è il Emidio Albertini (in foto), coinvolto insieme al suo gruppo di ricerca nel film 'I ponti sospesi' del regista Giuseppe Carrieri (ospite all’ultima Festa del Cinema di Roma con il suo film 'Le Metamorfosi') che ha trasformato in un set cinematografico il laboratorio di Biotecnologie Genetiche dell'Università degli Studi di Perugia (Alla pellicola, inoltre, sarà abbinato un dvd di interviste di taglio documentaristico).

Il film rientra nelle attività legate al progetto, “Ponti sospesi. Cacao e mais tra Messico e Italia” che, oltre al gruppo dell’Università degli Studi di Perugia, coinvolge anche l’Università IULM di Milano, l’Università degli Studi di Bologna, l’Istituto Nazionale di Antropologia Messicano (INAH), la Direzione Nazionale della Memoria Storica e Culturale della Presidenza della Repubblica del Messico, l’Organizzazione Italo-latinoamericana (IILA) e la rete “The Chocolate Way”.

“Compito dell’Ateneo di Perugia e del mio gruppo di ricerca – spiega il professor Albertini (coordinatore del corso di dottorato in Scienze e Biotecnologie agrarie, alimentari e ambientali) - è caratterizzare geneticamente il germoplasma di campioni di cacao provenienti da Honduras, El Salvador e Guatemala. Contemporaneamente i professori Laura Mercolini e Paolo Blasi dell’Università degli Studi di Bologna e il dottor Davide Guarnaccia di 'The Chocolate Way', si occuperanno della nutraceutica".

I dati ottenuti "permetteranno di individuare i genotipi con le migliori caratteristiche organolettiche e funzionali da cui partire per una produzione di alta qualità - aggiunge il professor Albertini - che sarà ‘tracciabile’ grazie alla sua impronta del DNA. In un’ottica futuristica l’obiettivo è anche quello di individuare tutti quei geni che conferiscono le migliori caratteristiche nutrizionali, di resistenza a stress, a patogeni e a insetti. Tutti questi geni, se combinati in un unico genotipo, daranno origine al super cacao, la pianta dei sogni che permetterà di far fronte al mutato clima di domani”.

Il film “I ponti sospesi” si aggiunge alla mostra fotografica - presentata dapprima alla Università IULM e a Città del Messico, e diventata poi itinerante - e a due libri sul tema.