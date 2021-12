Al Cinema comunale S. Angelo dei Cinegatti è in atto ‘Pianeta Donna’, a ingresso libero e gratuito.

Si tratta di una Kermesse cinematografica declinata al femminile, dal sottotitolo “Primo piano sull’autore-pianeta donna: ‘Dalla seduzione alla presa di coscienza’”.

Si tratta di un festival competitivo, dedicato a opere (prime e non) di autrici italiane, con particolare riguardo a figure che si trovino agli esordi cinematografici.

Interessante il programma che propone dei corti e anche dei film, vecchi e nuovi.

Fra i nuovi, abbiamo visto “Burraco fatale” di Giuliana Gamba, preceduto dal corto “The religion show” che tratta il tema della manipolazione e della disinformazione su temi sensibili come l’integrazione fra culture.

Varie le figure femminili sotto la lente delle cineaste: da Grazia Deledda ad Alda Merini. Ieri sera è andato anche il recente “Miss Marx” di Susanna Nicchiarelli.

Lunedì, alle 16:00, “Matrimoni forzati” di Jo Squillo, e“Addio al nubilato” di Francesco Apolloni.

Alle 21:15 il docufilm “Vitti d’arte, Vitti d’amore” di Fabrizio Corallo.

Martedì alle 16:30 “Ostaggi” e, alle 21:15, “La cintura” ancora di Giuliana Gamba, un film del 1989, tratto da un racconto di Moravia.

Un’occasione di discussione, divertimento, riflessione su temi femminili e non solo. Momenti attrattivi, offerti in completa gratuità alla cittadinanza. Peccato non esserci.