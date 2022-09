CINEMA in Festa anche in Umbria: ecco tutti i locali di Perugia e provincia dove veder film a meno di 4 euro

Dopo il duro periodo pandemico e il calo degli ingressi nei cinema di tutta Italia, l'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Digitali (Anica) e l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema (Anec) con il supporto del Ministero della CUltura (MiC) e la collaborazione del David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano, lanciano una nuova iniziativa promozionale senza precedenti in Italia per invitare di nuovo al cinema ogni spettatore, mettendo al centro l’esperienza cinematografica, e per presentare le stagioni autunnale ed estiva del cinema volta a garantire quella continuità all’offerta di film per 12 mesi.

Questa sarà la prima edizione di “Cinema in festa”, un progetto che abbraccia cinque anni, a partire da quest'anno e fino al 2026 e si svolgerà in tutte le regioni italiane dal 18 al 22 Settembre 2022. Il programma prevede per ogni anno due appuntamenti, la terza settimana di settembre e la seconda di giugno: il pubblico potrà assistere a tutti i film in normale programmazione, ma anche ad anteprime, masterclass e altri eventi speciali, anche alla presenza di attrici, attori, registi, sceneggiatori, e altri protagonisti del mondo dello spettacolo. L’iniziativa sarà supportata da un’importante campagna di comunicazione che passerà anche attraverso la promozione in sala, il coinvolgimento di partner, accordi di comarketing e concorsi destinati agli spettatori. Il format, ispirato alla “Fête du Cinéma” francese, prevede quindi una festa di cinque giorni in cui il biglietto costerà soltanto 3,50€ dalla domenica al giovedì, ovvero dal giorno preferito delle famiglie fino al giorno di uscita in sala delle nuove proposte settimanali.

In Umbria i cinema che parteciperanno all'iniziativa sono: Bastia Umbra – CINEMA ESPERIA; Castiglione Del Lago – NUOVO CINEMA CAPORALI; Città Di Castello – NUOVO CINEMA CASTELLO; Foligno – MULTISALA POLITEAMA CLARICI; Foligno – SUPERCINEMA CLARICI; Gualdo Tadino – CINEMA TEATRO DON BOSCO; Marsciano – CINEMA TEATRO CONCORDIA; Perugia – CINEMA TEATRO ZENITH; Perugia – CINEMATOGRAFO COMUNALE SANT’ANGELO; Perugia – NUOVO CINEMA MELIES; Perugia – POSTMODERNISSIMO; Perugia – UCI CINEMAS PERUGIA; Spoleto –

CINEMA SALA FRAU; Spoleto – CINEMA SALA PEGASUS; Spoleto – SPAZIO COLLICOLA; Todi – CINEMA NIDO DELL’AQUILA; Umbertide – CINEMA METROPOLIS; Gualdo Tadino – CINEMA TEATRO DON BOSCO; Corciano – THE SPACE – CORCIANO; Orvieto – MULTISALA CORSO; Terni –CITYPLEX POLITEAMA LUCIOLI; Terni – THE SPACE – TERNI.