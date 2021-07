INVIATO CITTADINO Perugia festeggia al Frontone dei Cinegatti l’attore Jacopo Costantini

Perugia festeggia al Frontone dei Cinegatti l’attore Jacopo Costantini, nato e cresciuto nel quartiere Elce. Di strada ne ha fatta, Jacopo, sia in chiave di carriera che in chilometri. Dopo le medie alla Leonardo (mio alunno) e il liceo Alessi (dove cominciò le prime esperienze teatrali), a Bologna a studiare recitazione e poi in America e altrove.

Parecchio teatro, anche col nostro Stabile, un po’ di Plauto su e giù per l’Italia (spettacoli per le scuole) e poi il botto con “Est”, film indipendente pluridecorato.

Jacopo viene dunque alla proiezione al Frontone dove lo accolgono duecentocinquanta persone: oltre ai genitori, fratelli, amici, colleghi a fargli festa.

Il film è bello e racconta un viaggio vacanza nella Romania di Ceausescu e uno storico come eravamo.

Poi le domande di Matteo Fiorucci e quelle del pubblico, molto interessato.

Jacopo riferisce che le premesse di quell’ingaggio sono legate proprio al Frontone e poi “a domanda risponde”.

Si parla dei ciak più faticosi, come quello della lotta quando gli amici scoprono che è stato lui a combinare i peggiori casini: aver accettato quella valigia dal contenuto misterioso, aver parlato troppo al telefono fino ad allertare i servizi segreti di quel Paese spione. Dice: “Dovevamo lottare senza troppo scapigliarci, stando attenti a non danneggiare i costumi…”.

E poi i colleghi dormiglioni, la gente rumena gentile e accogliente.

Fino alla chicca del dialetto. Perché è da sapere che la produzione cercava attori di dialetto cesenate e Jacopo, peruginissimo, si è spacciato per dialettofono romagnolo. Dice: “Ci ho provato”. Con successo, dato che è stato preso.

Quindi, sempre in materia di dialetto, racconta che, negli intervalli delle riprese, sfoderava la sua parlata perugina, imitato dai colleghi che la trovavano simpaticissima. Basta questo a scaldare il cuore dei perugini. Orgogliosi, s’intende! Parlo per esperienza.