Love Film Festival, Madalina Ghenea incanta Perugia. E dopo l'Oscar c'è il 'Grifone d'oro' per Paul Haggis

Al via oggi (venerdì 2 luglio) la tre giorni perugina del 'Love Film Festival' che si chiuderà domenica (4 luglio). A incantare il capoluogo l'attrice Madalina Ghenea, madrina della manifestazione, che questa mattina è stata premiata con il 'Grifone d'oro' nella sala della Vaccara di palazzo dei Priori.

Un riconoscimento attribuito anche a Paul Haggis, già premio Osca, ospite d'onore in Comune dove questa mattina si è svolta la conferenza stampa di avvio della rassegna, alla presenza del direttore Daniele Corvi, della delegata del sindaco per il cinema Francesca Renda, e dei componenti della commissione, il prof. Miccichè, il prof. Palazzo e il regista Fabio Melelli.

Nel ricevere il premio per la miglior regia dedicata alla memoria di Donatella Delicati dalle mani della consigliera Renda, Paul Haggis ha detto di amare l’Umbria e Perugia, città che lo ispira sempre molto. Per questo ha espresso il desiderio di poter girare un film proprio nel capoluogo umbro.

A premiare Madalina Ghenea quale miglior interprete (con il riconoscimento dedicato alla memoria di Maria Angela Palazzo) è stato invece il prof. Palazzo. L’attrice si è detta onorata di essere presente al festival e di poter rivestire il ruolo di madrina. La Ghenea ha poi sottolineato l’emozione di poter finalmente presentare un film in presenza dopo tanti mesi di restrizioni e di isolamento.

IL PROGRAMMA DI OGGI - L’edizione 2021, dedicata al tema dell’amore, prenderà il via oggi con la proiezione in sala dei Notari di due film: dalle 18 alle 20 'Third person' di Paul Haggis (con Liam Neeson, Adrien Brody, Olivia Wilde, Mila Kunis, Vinicio Marchioni e Riccardo Scamarcio); dalle 21 alle 23 sarà la volta di 'All you ever wished for' di Barry Morrow, con Darren Criss e Madalina Ghenea.