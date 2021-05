Perugia, cercasi direttore per l'Umbria Film Commission: i requisiti richiesti

Bandito un pubblico avviso per l’acquisizione di candidature alla nomina: ecco come fare domanda

Cercasi direttore per la Fondazione Umbria Film Commission (Ufc). Il Comune di Perugia ha infatti bandito un pubblico avviso per l’acquisizione di candidature alla nomina "rivolto - spiega una nota dell'amministrazione comunale - a persone rappresentative e di documentata e comprovata esperienza nel cinema e nell’audiovisivo, che non abbiano interessi diretti e concorrenziali nei confronti dell’attività della Fondazione stessa e non siano, al momento della eventuale nomina e della sottoscrizione del contratto, amministratori, soci, dipendenti o collaboratori di società indipendenti, broadcaster o piattaforme di produzione, distribuzione, esercizio cinematografico e audiovisivo".

La domanda, spiega ancora il Comune, "deve essere inviata, pena la non ammissibilità, tramite PEC, indicando in oggetto la seguente dicitura: “Procedura di selezione del Direttore della Fondazione Umbria Film Commission” entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 1° luglio 2021 all’indirizzo umbriafilmcommission@legalmail.it. Info e domanda all'inidizzo www.comune.perugia.it/avvisi/avviso-selezione-direttore-ufc".