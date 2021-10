Perugia, lampade di illuminazione votiva nei cimiteri: il Comune invia gli avvisi di pagamento

Richieste di pagamento in arrivo a Perugia per i cittadini che usufruiscono delle lampade di illuminazione votiva nei cimiteri del Comune. Nel mese di novembre l'amministrazione invierà infatti la comunicazione relativa al canone 2021 con allegato l’avviso di pagamento pagoPA con l’importo dovuto per l’erogazione del servizio di illuminazione votiva dell’anno 2021.

Il pagamento deve essere effettuato, entro 60 giorni dal ricevimento della lettera, utilizzando esclusivamente l’avviso recapitato, con le seguenti modalità:

- on line

- in banca

- in ricevitoria dal tabaccaio

- allo sportello bancomat

- alle Poste

Non sarà possibile effettuare il pagamento del canone direttamente presso gli Uffici Servizi Amministrativi Cimiteriali o con altre modalità.

Per ulteriori informazioni è possibile:

- inviare una mail all'indirizzo: lucivotive@comune.perugia.it

- telefonare al numero 075 075 075 nei seguenti orari: il lunedì e il mercoledì dalle 7.30 alle 17.00; - il martedì, il giovedì e al venerdì dalle 7.30 alle 13.30.

L'Ufficio Servizi Amministrativi Cimiteriali riceve il pubblico solo su appuntamento il mercoledì dalle 08:30 alle 12:00. Per informazioni e per fissare un appuntamento è possibile telefonare al numero 075.577.2576 dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 13.30