Mobilità alternativa e turismo, serve il potenziamento di ciclovie e i servizi ferroviari con bici al seguito

Ciclovie regionali e servizi ferroviari con bici al seguito, c'è l'impegno della Regione Umbria a potenziare il settore sia per la mobilità alternativa sia per il turismo.

E' stato questo il tema dell'incontro presso la sede regionale di piazza Partigiani a Perugia tra l’assessore alle infrastrutture e trasporti, Enrico Melasecche, con Trenitalia, la FIAB, Federazione Ambiente e Bicicletta, e Legambiente. All’ordine del giorno l’attività svolta dalla Regione nell’anno trascorso in questo ambito da un lato, e dall’altro le proposte che le associazioni del settore intendevano presentare.

L’assessore Melasecche ha elencato la serie di progettazioni assegnate di recente per il recupero completo del percorso ciclabile sulla ex Ferrovia Spoleto Norcia che vede vari progettisti all’opera per una serie di appalti per circa 8,2 milioni di euro.

Si è discusso anche delle altre ciclabili in corso di progettazione e prossime alla realizzazione, dei percorsi nazionali in cui l’Umbria per la prima volta chiede di essere inserita con i relativi finanziamenti e da cui purtroppo è stata nel corso delle legislature precedenti completamente esclusa.

E' stato chiesto che in seguito alla normativa nazionale che favorisce lo sviluppo nell’uso della bici anche l’Umbria si possa avere una normativa dedicata a questo settore per favorire la massima diffusione ma anche per regolamentare l’utilizzo dei materiali idonei, di una segnaletica tipo adeguata e di tipologie standard che unifichino e razionalizzino le molte iniziative.

L’assessore Melasecche ha anche spiegato l’impegno straordinario per la completa riapertura della FCU da Sansepolcro a Terni, finanziato nel PNRR, che rilancerà nei prossimi anni la dorsale umbra e ne farà una attrattiva nazionale come accade in altre realtà internazionali con la possibilità di portarsi la bici al seguito oppure di noleggiarla facilmente nelle stazioncine in cui sarà attivo il servizio di bike sharing.