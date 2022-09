Ciclopedonale di Ponte Felcino, da lunedì divieto di transito in via Val di Rocco

Iniziano lunedì 19 settembre i lavori per realizzare il percorso ciclopedonale in località Ponte Felcino-via Val di Rocco, nel tratto compreso fra la pineta di Ponte Felcino e strada Canneto Sant’Angelo.

Durante l’esecuzione dell’intervento, quindi da lunedì prossimo fino al 20 novembre è stato disposto il divieto di transito in via Val di Rocco, nel tratto compreso tra via Canneto Sant’Angelo e strada Rivolta Valvitiano. In deroga a tale provvedimento, sono autorizzati al transito i veicoli diretti al civico 122 di via Val di Rocco, i veicoli adibiti all’esecuzione dei lavori e i veicoli di soccorso.

Per realizzare il percorso ciclopedonale si sfrutterà la corsia della carreggiata in conglomerato bituminoso dell’attuale strada Val di Rocco adiacente la zona agricola, nel tratto compreso tra strada Canneto Sant’Angelo e la pineta di Ponte Felcino (strada Rivolta Valvitiano), in prossimità del fiume Tevere.

Il percorso ciclopedonale sarà in calcestruzzo, a doppio senso di marcia e sopraelevato rispetto all’attuale quota della carreggiata. Nei tratti con accessi a proprietà private saranno realizzati accessi a raso. Il percorso sarà fruibile anche da parte di persone diversamente abili.

Previsti lungo il tratto interessato un impianto di illuminazione pubblica, segnaletica orizzontale e verticale destinata a ciclisti e pedoni e un’adeguata segnaletica stradale in funzione del senso unico che sarà introdotto per la corsia di via Val di Rocco non utilizzata per realizzare il percorso ciclopedonale (direzione strada Rivolta Valvitiano – strada Canneto Sant’Angelo).