Claudio Cicchella lascia la Procura Generale, da domani guiderà la Procura di Spoleto

Il magistrato Claudio Cicchella, già sostituto procuratore della Repubblica di Perugia dal 2007 al 2017, poi alla Procura generale fino alla nomina di Sergio Sottani, è il nuovo procuratore della Repubblica di Spoleto. Esperto nei reati economico-finanziari e in quelli contro la pubblica amministrazione, si è occupato di inchieste molto importanti relative a vicende di corruzione e maxi evasioni fiscali e di diversi casi di omicidio.

Il nuovo procuratore prenderà possesso dell'ufficio di Spoleto domani e nella mattina di oggi il Procuratore generale Sergio Sottani ha salutato e ringraziato Cicchella "per il lavoro svolto professionalmente, per la serietà e l’impegno profuso, per la collaborazione e la lealtà sempre dimostrata in questi anni e per aver dato un contributo prezioso alla crescita della Procura Generale".

Claudio Cicchella nell’accomiatarsi dalla Procura Generale ha sentito il dovere di esprimere "il più sentito ringraziamento nei confronti del Procuratore generale, dei colleghi sostituti, del dirigente e di tutto il personale amministrativo" rimarcando "l’elevatissima professionalità di chi ha guidato, e guida l’Ufficio e di coloro che vi lavorano".

Un ringraziamento è stato rivolto anche al Presidente ed a tutti i magistrati della Corte di appello, nonché a tutto il personale amministrativo.