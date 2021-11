Cibo locale, sostenibilità e aggregazione: i mercati di Campagna Amica sono una realtà in crescita

Si è svolta stamani a Perugia la tavola rotonda su “Il ruolo dei farmers’ markets in città: come Campagna Amica può garantire cibo locale, sostenibilità e aggregazione a Perugia”, promosso da Coldiretti Umbria. Perfetta location, quella del Mercato Contadino di Campagna Amica a Madonna Alta a Perugia, un piccolo gioiello per quanti scelgono ogni giorno un consumo genuino, consapevole e veramente locale.

Il confronto è servito per fare "quadrato" sul tema dell'importanza dei mercati contadini per centri grandi e piccoli, come hanno testimoniato le esperienze di Coldiretti Milano (presenteIrene Eva Facchetti, Responsabile Campagna Amica Lombardia) e l'esperienza portata daViola Capriola, ideatrice e fondatrice Grønt Marked Copenaghen (in video collegamento dalla Danimarca).

Quello dei coltivatori diretti è un movimento realmente internazionale, come testimoniato da Carmelo Troccoli, Direttore Fondazione Campagna Amica: un movimento che accomuna le realtà locali di tutto il mondo all'insegna di un cambiamento epocale, come ga ricordato Troccoli citando l'enciclica di Papa Francesco, "Laudato Sì".

Presente anche l'Uinversità dei Sapori, con il presidente Stefano Lupi: per questa istituzione della formazione culinaria, la presenza in un contesto come quello del Mercato di Campagna Amica è un prossimo obiettivo di fondamentale importanza. A garantire massima collaborazione con la realtà dei coltivatori diretti del territorio, l'assessore comunale Gabriele Giottoli, che ha anticipato l'arrivo del sindaco Romizi, molto soddisfatto della preziosa presenza dei Mercati sul territorio. Guarda qui la video intervista ad Andrea Romizi.

Presente anche, come fondamentale collegamento con la ristorazione, Gianna Fanfano, presidente dell'Associazione Cuochi Umbria che ha testimoniato quanto sia stato importante fare rete con i produttori locali anche per superare il terribile momento del lockdown; ad intervenire anche lo chef Paolo Trippini, che della sostenibilità e del rapporto diretto con i produttori del territorio ha fatto la bandiera che lo ha reso, tra l'altro, Ambasciatore del Gusto italiano nel mondo: "Ci vorrebbe un mercato come questo in ogni città - ha sottolineato Trippini - un luogo capace di riunire in un unico posto il meglio delle nostre produzioni locali. Quando i miei clienti assaporano le pietanze ottenute dalla lavorazione di queste materie prime, inevitabilmente poi vengono a fare spesa dai produttori locali per ritrovare quegli stessi sapori e quella qualità".

All'incontro, molto partecipato, è intervenuto anche il presidente di Coldiretti Umbria, Albano Agabiti, assieme al direttore, Mario Rossi, che ha fatto gli "onori di casa": guarda qui l'intervista.

Una visita a sorpresa durante la tavola rotorna anche da parte dello chef Marco Lagrimino, che ha appena ricevuto il prestigioso riconoscimento una Stella Michelin: "Per me è un'abitudine fare spesa per il mio ristorante al Mercato di Campagna Amica", ha affermato.

I mercati di Campagna Amica

I mercati dei contadini - sottolinea Coldiretti - continuano a essere luoghi dove soddisfare bisogni primari, attraverso relazioni dirette con i produttori, che agevolano socialità e conoscenza, facendo vivere esperienze multi-sensoriali; non da ultimo pure spazi di forte attrattività turistica per una città. Un risultato reso possibile dal fatto che - spiega Coldiretti - l’Italia è l’unico Paese al mondo che può contare su un’unica rete organizzata Campagna Amica che mette a disposizione delle famiglie mercati contadini a livello nazionale sia all’aperto che al chiuso con una varietà di prodotti che vanno dalla frutta alla verdura di stagione, dal pesce alla carne, dall’olio al vino, dal pane alla pizza, dai formaggi, legumi fino a piante e fiori. Nei mercati dei contadini di Campagna Amica è anche possibile trovare specialità del passato a rischio di estinzione che sono state salvate grazie all’importante azione di recupero degli agricoltori e che non trovano spazi nei normali canali di vendita. Proprio per l’occasione è stato annunciato il I° Rapporto Coldiretti sul cibo locale in Umbria, con i prodotti salvati dalla pandemia grazie ai mercati. Inoltre a partire da oggi presso il Mercato di Campagna Amica sarà possibile ammirare cooking show e consumare il cibo dei produttori appositamente preparato da cuochi esperti in loco.