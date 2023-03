"Ciao cocca", a Sant'Angelo di Celle l'ultimo saluto a Laura Buco

Laura la determinata, Laura la sincera, l'amica, l'amministratrice che, nella vita come nell'impegno politico, ha saputo costuire e mai distruggere. La giovane donna che con il sorriso e la determinazione ha affrontato la vita fino all'ultimo momento. Laura Buco è morta a 43 anni per una malattia che l'ha strappata all'affetto della sua famiglia e a quello di una comunità che si è ritrovata alla chiesa di Sant'Angelo in Celle per l'ultimo saluto, riempiendola e riempendo la piazza antistante. Sull'altare l'ha ricordata il sindaco Andrea Romizi, di cui Laura, oltre a coordinatrice provinciale di Forza Italia, è stata portavoce, ma anche amica, confidente, spalla su cui appoggiarsi nelle difficoltà Il punto di riferimento, quella in grado di tenere il timone dritto nella tempesta. "Statece con la testa" è una delle frasi che Romizi ha ricordato parlando di lei, della sua capacità pragmatica di affrontare i problemi e di trovare soluzioni, in quelle giornate iniziate sempre con un "Ciao cocco", "Ciao cocca" e poi il ragguaglio sui rispettivi figli.

A salutarla ci sono i concittadini e la comunità politica nella quale ha profuso impegno per anni, ci sono i sindaci di mezza Umbria, la presidente della Regione Donatella Tesei, gli onorevoli Polidori, Modena, Zaffini, Nevi, il presidente dell'Assemblea legislativa Squarta e l'onorevole Prisco che con Laura Buco, anche per vicinanza anagrafica, hanno condiviso, anche se in partiti diversi, un lungo impegno politico. Un impegno politico che, ha sottolineato il sacerdote nell'omelia, per Laura è stato impegno civile, impegno "di qualità" per far crescere una comunità quando è stata assessore di Deruta e anche nella morte ha lasciato un segno di quell'impegno verso gli altri, un progetto che si chiama L'aura e che muoverà i passi nel suo ricordo.