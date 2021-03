Ciak si gira... in Umbria: al via le riprese del nuovo film del regista Marco Martani

Si svolgeranno tra Spoleto e Roma e le riprese del nuovo film di Marco Martani “La donna per me”, scritto a quattro mani con Eleonora Ceci. Prodotto da Lucky Red con Rai Cinema e in collaborazione con Sky, il film è una commedia romantica con protagonisti Andrea Arcangeli e Alessandra Mastronardi. Nel cast anche Stefano Fresi, Cristiano Caccamo, Eduardo Scarpetta e Francesco Gabbani, al suo primo ruolo cinematografico.

Da lunedì 15 a venerdì 19 marzo, la troupe e gli attori saranno nella città ducale per i primi ciak previsti alla Chiesa di Sant’Eufemia, Palazzo Vincenti Mareri, Giro della Rocca e piazza Pietro Fontana. Sempre lunedì 15 è in programma alle ore 12.30 in videoconferenza la presentazione alla stampa. Sarà presente l’assessore alla cultura Ada Urbani, il regista Marco Martani e gli attori Andrea Arcangeli, Stefano Fresi, Cristiano Cacciamo, Eduardo Scarpetta e Francesco Gabbani. Previsto in collegamento anche l’intervento di Andrea Occhipinti, produttore cinematografico e fondatore della Lucky Red.