Si gira in piazza Grande una storia la cui protagonista viene colpita, a Perugia, dalla sindrome di Stendhal

Si gira in piazza Grande una storia la cui protagonista viene colpita dalla sindrome di Stendhal fra i travertini della Vetusta. Dunque, non solo sindrome fiorentina, ma anche emozione perugina. Ossia come “perdere la testa” cedendo al fascino di una città in cui le strade e le pietre raccontano una storia che si dipana attraverso i secoli.

Una produzione di livello internazionale che fa il pieno di seduzione, avendo individuato Perugia come portatrice di bellezza e storicità. Le location più gettonate dal film saranno piazza IV Novembre e via dell’Acquedotto-Via Appia, traguardate d’infilata dalla prospettiva di via Cesare Battisti. Riprese curate con attenzione speciale, assicurano quelli della produzione.

Ci dice Daniele Corvi, membro del CdA di Umbria Film Commission: “Si tratta di Ph neutro film, produzione umbra, coi Produttori Eusebio Belli, Christian Costa, Daniele Gramiccia”. Se ne preannunciò la realizzazione già il 22 dicembre in Sala della Vaccara.

Assiste alle riprese il critico e storico del cinema Fabio Melelli, venuto a salutare il regista. Come la consigliera Francesca Vittoria Renda, tenuta alla presenza anche in ragione del ruolo assegnatole con delega all’audiovisivo. Fanno il tifo un gruppo di studentesse e dei passanti, attirati dall’evento… che invero non è più così raro, da quando la città del Grifo ha preso i giri come appetibile location per le produzioni di livello.

Verso mezzogiorno si gira, in tre ciak, la scena in cui Daniel Mc Vikar (già visto in “Beautiful”), in abito talare, scende le scale della Vaccara e dei Notari, dirigendosi verso il vescovado (di certo eliminata la visione del ristorante Cesarino, dello store di Guarducci e della pannellatura di cantiere all’imbocco di via Maestà delle Volte).

Il regista di “Soldato sotto la luna” risponde al nome di Massimo Paolucci. Nel Cast: Daniela Fazzolari, Daniel Mc Vikar, Thomas Arana, Martina Marotta. Attori già accreditati da esperienze di buon livello.

La storia vede la giovane protagonista venire nella patria d’Euliste a causa di un lutto e calarsi in un clima di sogno che attraversa le epoche e le circostanze. “Sarà un percorso di formazione verso l’amore per la cultura, la storia, la bellezza, in nome dell’acquisizione di una consapevolezza nuova – dice il regista – sotto il segno di etica ed estetica ricondotte ad unità”.

Curatissima la fotografia che vedrà l’utilizzo di colori seppiati, ai quali la giornata di ieri, umbratile e brumosa, è sembrata straordinariamente congeniale.

“Alla fine delle riprese, lavoreremo subito alla post produzione – dicono produttore e regista – giusto in tempo per partecipare ai prossimi festival”. L’uscita nelle sale è considerata subordinata rispetto alla possibilità (evidentemente vista come concreta) di raccogliere allori in una delle prossime Kermesse cinematografiche internazionali. Aspirazioni più che legittime. Vedremo se gli esiti artistici saranno pari alle aspettative: eventualità che auguriamo di tutto cuore a “Soldato sotto la luna” alla cui proiezione non mancheremo di certo.