Ci ha lasciati Maria Europa Giostrelli, per gli amici semplicemente Pina, moglie del grande fotografo Paolo Ficola. Una scomparsa che segna dolorosamente il mondo artistico perugino. Pina era infatti compagna e complice di Paolo, col quale ha condiviso una vita di arte e di amore indefettibili.

Era dotata di un forte temperamento artistico, Pina. Amava l’arte, la poesia e la letteratura in genere. Nutriva una speciale predilezione per la musica, coltivata a livello alto, semiprofessionale. Possedeva una voce educata e potente. Era cresciuta con la passione musicale in casa.

Ci ricorda l’amico Diego Mencaroni che il padre Gino Giostrelli e suo fratello Nello, chiamati i Marroni, erano punta di diamante della Brigata Pretolana. “La loro specialità consisteva nell’aver recuperato, fra i canti ‘al batocchio’ il canto ‘alla mietitora’ che attirò l’interesse di demomusicologi a livello nazionale”.

Ci piace pensare - e probabilmente così è avvenuto - che Pina, fin da piccola, intonasse le canzoni della tradizione popolare, tramandate dai nonni e dal papà.

Pina aveva lavorato come impiegata all’Istituto per geometri, ma si era soprattutto dedicata a seguire la vicenda artistica e imprenditoriale dell’amatissimo Paolo, che la ricambiava di un amore dazionale e assoluto. Era normale vederla al laboratorio, impegnata in lavoro amministrativo e contabile, ma anche interessatissima all’opera di Paolo, sempre attenta all’estetica, che ha saputo egregiamente coniugare con l’etica. E il sorriso. Che era la sua caratteristica peculiare: un sorriso pulito e discreto, come la sua persona.

La ricordo giovanetta, quando veniva a scuola su da Ponte Felcino col postale o col noleggiatore, come si usava allora. Era sempre carina, riservata.

Dopo una malattia lunga, dolorosa, straziante, lascia nella costernazione e nel cordoglio i tanti amici. Ma soprattutto il figlio Fabio, stimato docente di economia. E Paolo, il nostro Paolo, uomo e artista di livello eccezionale. L’ultimo saluto lunedì alle 11:00, alla chiesa di Santa Lucia.

Ciao, Pina, ci mancherà il tuo sorriso dolce e riservato, il tuo sguardo attento, la grande educazione e il garbo cui hai sempre improntato il tuo agire.