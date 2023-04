Chiusura di sportelli bancari in Umbria=desertificazione. Specie per i piccoli centri è la morte civile.

Una protesta unanime si leva a più voci. Se ne parla in Sala dei Notari con autorità e sindacati. Ma se ne rilancia l’allarme ovunque.

Intanto è partita da Perugia la UILCA contro la desertificazione bancaria, nell’ambito dell’incontro “Chiusura filiali? No, grazie” che si è tenuto nella giornata di venerdì 31 marzo alla Sala dei Notari.

Non mancava nessuna delle forze sociali e politiche. Senza differenza di posizioni. Concordi, una volta tanto, a ribadire che banca non è solo business. Ma una presenza indispensabile.

Per cittadini di ogni età. Ma specialmente per gli anziani e le persone che non sono in grado di smanettare con l’home banking.

La carenza fa il paio con la limitazione dell’attività degli uffici postali. Che però, in alcuni casi, sopperiscono alle carenze con servizi ad hoc e bancomat.

Si rileva statisticamente che oltre 30 mila umbri sono sprovvisti di servizio bancario.

Come si fa – si osserva – ad attirare residenti dei piccoli borghi dell’Umbria verde, in carenza di un servizio di base come quello bancario?

Siamo al paradosso che, in certe realtà, perfino il bancomat risulta sguarnito di banconote o bloccato da malfunzionamenti.