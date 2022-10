INVIATO CITTADINO Chiude, ad appena un mese dall’apertura, il Pizza Stop di via Fabretti

Chiude, ad appena un mese dall’apertura, il Pizza Stop di via Fabretti. Un esercizio partito sotto buoni auspici. Anche perché riferiscono che proponesse prodotti di buon livello. Sia per qualità che per assortimento. Come recita l’insegna, vendeva, infatti, primi piatti, ma anche panini, pizze, supplì, verdure e tanto altro.

L’attività cessa per motivi familiari. Secondo quanto è scritto in un avviso in cui si propone la cessione del ramo d’azienda. Se ne rammaricano gli utenti, i residenti di prossimità… e l’Inviato Cittadino, da sempre vicino alle attività economiche della Vetusta.