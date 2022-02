INVIATO CITTADINO Si abbassano le saracinesche: moria di attività

Effetto Covid. Molti gli esercizi che non reggono la forza dirompente del coronavirus. Elevata la moria di attività legate al settore alimentare.

Cadono una dopo l’altra, come le tessere di un domino. Come i birilli del bowling. Come un castello di carte.

Il lavoro manca perché di gente in giro ce n’è poca. E reggono solo le attività radicate nella storia cittadina.

Due gli esercizi che, di recente, non hanno retto il colpo: una nell’acropoli e l’altra al corso dell’Elce.

La prima, in via Ulisse Rocchi, 61, era partita sotto buoni auspici. Aveva sede nell’ex laboratorio artigiano dell’orafo perugino Aldo Poeta. Un ingresso in via Rocchi, un’apertura su piazzetta della Sinagoga. Offriva un prodotto come la pinsa romana: non una focaccia, non una pizza, ma un lievitato unico nel suo genere. Sta prendendo piede anche da noi.

Qualcosa deve essere andato di traverso. Ora un cartello annuncia mestamente la chiusura.

Sorte analoga è toccata a un negozio lungo via Annibale Vecchi, di cui avevamo annunciato l’apertura.

Storie diverse. Unica conclusione. Game over. Peccato.