Il minimetrò si ferma per manutenzione, stop per 14 giorni

Il minimetrò si ferma per l'annuale manutenzione. Come spiega una nota "rimarrà chiuso dal 31 luglio 14 agosto compresi, per visite e prove periodiche previste dalle normative vigenti e attività di manutenzione programmata".

Come trasporto alternativo, prosegue la nota, "sarà messo a disposizione il servizio autobus di linea Busitalia, secondo le indicazioni presenti presso le stazioni del minimetrò. Le scale mobili e l’ascensore inclinato attigui alla stazione del Pincetto, continueranno il loro regolare esercizio tutti i giorni dalle 7.00 alle 02.00, festivi inclusi".