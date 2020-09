L'Anas chiude 2 chilometri del raccordo Perugia-Bettolle per tre notti consecutive. Traffico vietato tra Madonna Alta e San Faustino

L'Anas ha programmato una serie di lavori sul raccordo Perugia-Bettolle e già si prospettano disagi, code e rallentamenti a causa della chiusura del tratto Madonna Alta-San Faustino in direzione sud, anche se sono previsti percorsi alternativi.

L'Anas ha disposto la chiusura al traffico del raccordo autostradale Perugia–Bettolle, dal km 51+950 al km 53+050, in carreggiata est (Direzione Ponte san Giovanni), a partire dalle ore 20:30 del 16 settembre 2020 fino alle ore 06:00 del 17 settembre 2020; a partire dalle ore 20:30 del 17 settembre 2020 fino alle ore 06:00 del 18 settembre 2020 e dalle ore 20:30 del 18 settembre 2020 fino alle ore 06:00 del 19 settembre 2020.

Saranno chiuse, inoltre, la rampa di ingresso dello svincolo di Madonna Alta al km 51+950 della carreggiata est (direzione Ponte San Giovanni) e la rampa di uscita dello svincolo di San Faustino al km 52+950 della carreggiata est (direzione Bettolle).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si dovrà utilizzare il percorso alternativo con uscita allo svincolo di Madonna Alta su carreggiata est (direzione Ponte san Giovanni), viale Centova, via Pievaiola, via della Madonna Alta, via Francesco Baracca e via Pietro Tuzi, per immettersi sulla rampa di svincolo San Faustino in ingresso su carreggiata est del raccordo (direzione Ponte san Giovanni).