Chiuso per lavori l’accesso alla cattedrale in piazza IV Novembre. Si entra dal portale del Carattoli di piazza Danti

Inibito l’accesso alla cattedrale dal lato piazza IV Novembre. Scelta obbligata e legata alla conclusione dei lavori sulle scalette. Intanto si entra e si esce da piazza Danti, ossia dal portale del Carattoli, capolavoro di architettura settecentesca.

Proprio in questo giorni si registra peraltro un notevole afflusso di turisti che non vogliono perdersi la visita a quello scrigno perugino che coniuga arte, storia, cultura e fede.

Particolarmente apprezzata e visitata la Cappella del Santo Anello dove è in mostra la copia del tabernacolo e di quello che è ritenuto l’anello sponsale della Vergine Santissima e del suo Virgineo Sposo.

Ammiratissima anche la Deposizione di Federico Barocci, capolavoro del XVI secolo.

Ad esclusione dei momenti liturgici, non sono pochi i gruppi che visitano la cattedrale accompagnati da guide che ne illustrano le emergenze. Un momento di grazia per Perugia in cui il turismo sta riprendendo quota in misura sensibile.