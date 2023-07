Perugia, chiusa la strada Pretola-Ponte Valleceppi: lavori fino a settembre

Via al cantiere per la messa in sicurezza. Il Comune di Perugia dispone la chiusura (in entrambi i sensi di marcia) della strada Pretola-Ponte Valleceppi "per consentire l’effettuazione dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico sulla Ripa di Pretola".

Come spiega l'ordinanza "si rende necessario chiudere l’intero tratto di strada per consentire le lavorazioni di preparazione del fronte della scarpata e lo stendimento dei teli di rete e relativa chiodatura". La chiusura della strada sarà in vigore da lunedì 24 luglio a venerdì 8 settembre.

Ecco le modifiche alla viabilità: per chi proviene da Casaglia è consentito il transito verso Ponte Valleceppi e verso Ponte San Giovanni ma non verso Pretola; per chi proviene da Ponte San Giovanni è consentito il transito verso Ponte Valleceppi e Ponte Felcino per poi riconnettersi su Pretola percorrendo strada Eugubina e poi strada per Pretola; per chi proviene da strada Eugubina e dal quartiere di Monteluce è ammesso il transito fino all’abitato di Pretola e non fino a quello di Ponte Valleceppi.

L’intervento alla Ripa di Pretola, finanziato con fondi pnrr per un importo totale di 2,3 milioni di euro, prevede "interventi in parete, alla base della stessa e il successivo ripristino della pavimentazione stradale. Gli interventi in parete saranno calibrati differenziando in base alle caratteristiche meccaniche delle varie zone del versante attraverso chiodature, tiranti e rete metallica. Sarà inoltre realizzato un muro di sostegno alla base della scarpata. Ultimate le lavorazioni, si procederà a ripristinare la pavimentazione stradale per un tratto di circa 300 metri lineari".