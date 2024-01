Chiusa la scuola dell'infanzia di via Quieta dopo i controlli dei tecnici del Comune di Perugia

L'amministrazione comunale di Perugia ha disposto la chiusura, a titolo precauzionale della scuola dell’infanzia comunale di via Quieta e avviare i rilievi sull’immobile a seguito di alcune anomalie alle strutture fondali emerse nell’ambito dei controlli periodici su tutti i plessi del Comune di Perugia.

L'attività didattica è stata trasferita nel plesso XX giugno, che ospita la scuola dell’infanzia e primaria, anch’esso di proprietà del Comune. Si procederà ora, pertanto, a più approfonditi rilievi e monitoraggi sull’immobile di via Quieta volti ad identificare le azioni più idonee per ripristinare le condizioni di sicurezza necessarie alla riapertura.

“Abbiamo deciso di procedere con la chiusura precauzionale della scuola di via Quieta – spiega il vice sindaco Gianluca Tuteri – per garantire la totale incolumità dei bambini e bambine che frequentano il plesso. Ciò ci consentirà di effettuare i rilievi del caso e, se necessario, di procedere con l’individuazione delle opere opportune per garantire la messa in sicurezza della struttura".

Messo a disposizione delle famiglie che vorranno usufruirne un mezzo di trasporto gratuito per accompagnare, sia all’andata che al ritorno, i bambini e le bambine residenti nei pressi di via Quieta al plesso di borgo XX giugno.