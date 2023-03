Crisi demografica: revocata la parità scolastica per due scuole religiose

Pochi bambini, costi elevati e poche suore. L’Ufficio scolastico regionale dell’Umbria ha revocato la parità scolastica a due scuole religiose nella provincia di Perugia dopo che le stesse hanno cessato l’attività: una a partire dal corrente mese di marzo, la seconda a settembre, quando non riaprirà più.

Gli uffici hanno disposto “la revoca della parità scolastica per cessazione dell’attività della Scuola dell’Infanzia paritaria ‘Don A. Marchettoni’,con sede in via Indipendenza 89, comune di Castiglione del Lago”, con decorrenza dal 16 marzo 2023.

Il gestore dovrà adesso provvedere “a consegnare tutti gli atti scolastici della scuola dell’Infanzia al dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo Rosselli-Rasetti, con sede in Castiglione del Lago, in via Firenze 112, il quale li assumerà in carico agli atti dell’Istituto”.

L’altra revoca della parità scolastica, sempre per cessazione dell’attività, riguarda la “Scuola dell’Infanzia paritaria Monsignor Carlo Liviero con sede in via Luciano Paal, località Selci Lama, comune di San Giustino, con decorrenza dal 1 settembre 2023.

Il gestore dovrà provvedere “a consegnare tutti gli atti scolastici della scuola dell’Infanzia al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Perugia 2, con sede in Perugia, via Pinturicchio 64, il quale li assumerà in carico agli atti dell’Istituto”.