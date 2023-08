Astra Arcana, in studio con l'aiuto del pubblico e degli appassionati per registrare il primo album

Astra Arcana lancia una raccolta per produrre il primo album. Il collettivo di genere progressive rock nato nel 2019 a Perugia, nel cuore verde d'Italia, dalla passione comune per la psichedelia e il prog, si propone di “creare musica completamente diversa, sperimentale, scardinata dalla tradizionale forma canzone, pur mantenendo più che viva la musicalità e la purezza timbrica”.

Dopo l’autoproduzione e pubblicazione di "Winds of Fall", EP di cinque tracce, nel novembre 2020, presentando una musica ancora influenzata dal prog e dalle sonorità degli anni '70, con incursioni nell'elettronica e nell'heavy metal, il gruppo si lancia nell’ambizioso progetto del primo album.

Forte dell’esperienza a UniMusic, Arezzo Wave, Festival dei Conservatori, Gubbstock Festival, Umbria che Spacca, Trasimeno Prog Festival, concerti unplugged e collaborazioni, per due anni il gruppo ha lavorato “sulla composizione e l'arrangiamento di un nuovissimo album, il primo vero album della nostra discografia. Ormai la fase di composizione è giunta al termine, e ci rimane la registrazione e la stampa del nuovo album. È qui che entrate in scena voi, a cui chiediamo di collaborare per coprire i costi della produzione di questo ambizioso lavoro, a cui teniamo enormemente e che ci ha visti lavorare incessantemente per due interi anni”.