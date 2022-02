INVIATO CITTADINO San Valentino, anche Perugia ha una chiesa intitolata al santo degli Innamorati

Anche Perugia ha una chiesa intitolata al santo degli Innamorati. In Porta Santa Susanna, in fondo a via dei Priori. È situata poco sopra la Torre degli Sciri, quasi di fronte a Santa Teresa degli Scalzi (foto) e al Palazzo Degli Oddi, sede della Fondazione Marini-Clarelli-Santi.

Per qualcuno potrà essere una scoperta perché Valentino è santo forse ritenuto troppo “ternano” e il suo culto è poco praticato fra i travertini della Vetusta.

Ma è da sapere che si tratta di una delle chiese e delle parrocchie più antiche della città, come documentano gli affreschi trecenteschi (del Maestro Ironico) al suo interno. Esistono peraltro anche antiche mura sotterranee degne di interesse.

La deliziosa chiesetta è intestata ai santi Stefano e Valentino. È dotata di un campaniletto a vela (ricostruito) appoggiato su un terrazzino della ex canonica. Carina l’abside romanica, con vicino un pozzetto e una nicchia, dove si faceva (e ancora si fa) un piccolo presepe.

La parte originale risale al XII secolo ed è dedicata a santo Stefano. Poi, nell’Ottocento, si aggiunge come dedicatario anche Valentino. Si trattava di rimpiazzare il titolo poiché una precedente chiesa di San Valentino, in piazzetta San Paolo, era stata (colpevolmente) demolita per ragioni di urbanistica.

Nei primi del ’900, la struttura viene adibita a teatrino educativo, intitolato alla poetessa Maria Alinda Bonacci Brunamonti, ricordata da una lapide sulla facciata di una casa poco sopra, in via dei Priori, dove visse e morì.

La chiesetta dedicata a Stefano e Valentino era il luogo dove celebrava il parroco don Egidio Giulietti. Il poeta Claudio Spinelli, ragazzino (era residente in via dell’Arco, oggi via Spinelli), gli faceva da chierichetto.

Monsignor Egidio Giulietti (1875-1952) era dottore in teologia e lettere. Prete modernista e uomo di rare qualità morali, fu qui parroco per quasi cinquant’anni. Il sacerdote ebbe vita difficile all’interno della Chiesa e Spinelli così lo ricorda nella poesia: ’L PIÙ BACATO

“Dev’esse stato proprio ’n birbaccione / (e tal e qual a lu’ chi l’ha ’mbeccato) / quillo che senza ’n’ombra de ragione / è ’rivat’ a chiamatte “’l più bacato”. // Piò la scusa ch’eri ’n modernista / per datt’adosso, poro don Egidio / ma miga la ragione ’nn’era quista! / È che la gente bona dà fastidio! // E tu fastidio l’ devi de siguro / ’n col tu’ campà cussì pulit’e schietto / ’n dua ch’anche lo stentà nun t’era duro. / T’arcorde? Te facevo ’l chierichetto. // Ho ’mparato più cose ’n col guardatte / che ’n tutto ’l tempo che so’ git’ a scòla, / ché la tu religion’era ’n ch’i fatte / che la ’nsegnavi, no ’n co la parola. // Per quisto che t’hon fatto tanta guerra / e t’hon fatto ’ngojà ’n se sa i magoni, / che l’è portati ’n fin’a sott’terra, / quil branco de ’nguidios’e lazzaroni. // Ma ’l tempo, don Egidio, è galantomo. / De te, più j’anni pàsson’ e più ’l core / nun se pole scordà, ch’eri ’n sant’omo: / de quilli nun c’è più manco l’odore”.