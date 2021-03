La Chiesa punta sulla bellezza della famiglia: al via l’anno “Famiglia Amoris leatitia”, indetto da papa Francesco

Al via l’anno “Famiglia Amoris leatitia” indetto da papa Francesco. In Umbria avvio comune per tutte le Diocesi il 19 marzo nel Duomo di Orvieto con una Messa concelebrata da tutti i Vescovi della Regione.



Venerdì 19 marzo 2021 ricorrono cinque anni dalla pubblicazione dell’ Esortazione apostolica di papa Francesco Amoris laetitia, sulla bellezza e la gioia dell’amore familiare. In questo stesso giorno si avvierà l’Anno “FAMIGLIA AMORIS LAETITIA”, voluto proprio dal Pontefice per raggiungere ogni famiglia attraverso proposte di tipo spirituale, pastorale e culturale.

In Umbria, l'avvio di questo speciale anno avverrà in contemporanea per tutte le diocesi nel Duomo di Orvieto. Il 19 alle ore 17.00, tutti i Vescovi dell’Umbria concelebreranno una solenne liturgia nella Cattedrale orvietena presieduta dal cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza episcopale italiana. La scelta è caduta su Orvieto perché in quel giorno la Città sulla rupe celebra il Patrono S. Giuseppe. Ogni Diocesi umbra sarà presente con una delegazione di tre/quattro famiglie. La Messa verrà trasmessa in diretta dall’emittente Maria Vision sul canale 602 del digitale terrestre e il segnale verrà rilanciato anche dei mezzi di comunicazione e dai social delle singole Diocesi.

Le parole di mons. Sorrentino, delegato CEU per la Famiglia

«La famiglia – afferma mons. Domenico Sorrentino arcivescovo-vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e delegato Ceu per la pastorale familiare - è la cellula della società e il grembo dell’amore. Senza famiglia non c’è futuro e abbiamo urgente bisogno di riscoprirla. In questo tempo di pandemia, poi, stiamo constatando quanto essa sia necessaria. Abbiamo bisogno – prosegue il presule - del calore e dello stare insieme. Iddio è in qualche modo famiglia Egli stesso perché incarnandosi in Gesù ci ha rivelato il suo volto familiare. Ed è per questo che venendo in mezzo a noi ha voluto scegliere proprio una famiglia, quella di Nazareth. E la Chiesa – afferma ancora mons. Sorrentino – è nel mondo come la famiglia di Dio. Dobbiamo riprendere questo cammino. E il Papa per far ciò ha voluto che per un anno intero meditassimo l’Amoris laetitia: lo faremo a livello regionale con iniziative che comunicheremo per tempo e a livello diocesano. Come Chiesa cerchiamo di restituire la famiglia alla sua verità e di restituire la famiglia alla società. È il nostro compito, è il nostro dovere ma – conclude il presule – direi anche la nostra gioia, Amoris laetitia, la gioia dell’amore».