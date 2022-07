Passignano sul Trasimeno, il sindaco consegna le chiavi della città all'egittologo di fama mondiale Zahi Hawass

Il sindaco di Passignano sul Trasimeno consegna le chiavi della città a Zahi Hawass, archeologo ed egittologo di fama mondiale

La cerimonia si terrà giovedì 21 alle 11 nella Sala Consiliare del comune di Passignano.

A darne notizia è il sindaco Sandro Pasquali: “In occasione della 10° edizione dell'isola del Libro Trasimeno, Zahi Hawass terrà domenica 24 luglio a Perugia presso il Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria alle 17, la conferenza sui “100 anni della scoperta della tomba di Tutankhamon”. Il noto archeologo soggiornerà al Trasimeno, per questo abbiamo deciso organizzare una conferenza stampa, insieme agli organizzatori di Isola del Libro, per consegnargli le ‘Chiavi della Città’ come amico dell'isola del Libro e di Passignano”.