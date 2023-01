Il regalo della polizia per i piccoli pazienti del Chianelli: la Befana arriva in elicottero

“Abbiamo avuto la fortuna di conoscere una persona speciale per sensibilità e attenzione verso i bambini malati: il questore Giuseppe Bellassai. Insieme agli uomini dei reparti speciali e grazie all’impegno infaticabile degli agenti della Polizia di Stato ha offerto ai bimbi ricoverati in Oncoematologia pediatrica e a tutti i bimbi della grande famiglia del Comitato Chianelli, oltre che alle migliaia di persone presenti, uno spettacolo davvero unico ed irripetibile”. Sono le parole di Franco Chianelli che ha commentato la meravigliosa performance regalata dagli agenti del Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza (Nocs) e del 1° Reparto Volo della Polizia di Stato.

Le befane interpretate dagli agenti si sono calate dall’elicottero, hanno attraversato il cielo attraverso una teleferica issata tra l’ospedale e il Creo ed, infine, si sono calati dal tetto entrando dalle finestre nella medicheria del Reparto di Oncoematologia pediatrica tra lo stupore e l’entusiasmo dei pazienti della struttura.

“Ho visitato il Residence “Daniele Chianelli” – ha detto il Questore Giuseppe Bellassai - e non ho potuto non notare la cura e l’attenzione verso tutti i particolare per il benessere degli ospiti e questo si chiama amore. La capacità di trasformare per oltre 30 anni un dolore indicibile in solidarietà”.

Anche il direttore sanitario dell’azienda ospedaliera, Arturo Pasqualucci, ha voluto portare i suoi saluti e i ringraziamenti alla Polizia di Sato e al Comitato. Numerose le autorità presenti. La presidente Tesei ha sottolineato "l’importanza per gli ospiti del Residence Chianelli di sentirsi a casa anche durante la malattia".

La giornata si è conclusa al Residence con un brindisi a cui hanno partecipato le famiglie dei pazienti e degli ex pazienti. I bimbi invece hanno esplorato la “Grotta dei desideri” un tunnel colmo di giocattoli donati in queste festività da tante persone generose. Ciascuno ha scelto il proprio gioco preferito.