Natale al Chianelli, i supereroi si calano dal tetto e portano i doni ai bambini. Il dono di Grafox per un reparto speciale

Si sono calatati dal tetto dell’ospedale di Perugia e del Residence “Daniele Chianelli” regalando ai bambini ricoverati e ai piccoli ospiti della struttura che accoglie i bambini malati e le loro famiglie un’esperienza unica ed emozionante. Super Girl, Capitan America, Spiderman, Ironman e Hulk hanno poi distribuito i regali a tutti i presenti al reparto di Oncoematologia pediatrica che per l’occasione è diventato un meraviglioso “covo” dei supereroi grazie al bellissimo allestimento realizzato da Grafox nell’ambito del progetto Grafox Schhol.

“Quello che desideriamo trasmettere con forza è un messaggio di incoraggiamento e di speranza ai bambini e alle loro famiglie - racconta Anna Marras Presidente dell’Associazione SuperEroiAcrobatici - .Vogliamo che sentano nascere dentro di loro quella forza che hanno i loro supereroi preferiti, che si sentano invincibili proprio nel momento più difficile della loro vita. Per ogni bambino che incontriamo, che salutiamo dalla finestra o che abbracciamo in reparto, il messaggio che condividiamo è uno solo: Tu sei un supereroe! Non mollare!”.

Gli stessi personaggi che sono entrati a reparto d’ora in poi saranno raffigurati sulle pareti della sala d’attesa del day hospital della struttura diretta dal dottor Maurizio Caniglia. “Si è verificato un evento eccezionale – ha commentato Franco Chianelli - siamo riusciti a rendere felici i bambini allestendo la sala d’attesa del day hospital della Struttura complessa di Oncoematologia pediatrica con i mega adesivi di Grafox, nell’ambito del bellissimo progetto Grafox school. Siamo molto grati a questi ragazzi per il meraviglioso lavoro fatto con tanto cuore e generosità. Ringrazio Andrea Lupatelli, co-founder Grafox e tutto il bellissimo gruppo di questa giovane e dinamica azienda. E ringrazio i volontari di Sea che con le loro prodezze acrobatiche hanno regalato tanti sorrisi ai nostri bambini. Non smetterò mai di dire che i bambini e i ragazzi che stanno vivendo questo percorso di cura lungo e difficile sono dei veri supereroi. I loro superpoteri sono il coraggio e la forza di non arrendersi mai e noi non possiamo che restare accanto a loro e alle loro famiglie”.

Andrea Lupatelli co founder di Grafox ha spiegato il progetto e gli obiettivi che poggiano sull’idea di ambienti rinnovati, belli, stimolanti e motivanti - all’interno dello spazio della struttura ospedaliera che ospita i bambini in attesa di cure e visite. "Un’esplosione di colori e tanti supereroi che fanno da sfondo a quei piccoli supereroi che devono affrontare sfide difficili. Questo è ciò che abbiamo voluto realizzare per il Comitato Daniele Chianelli, che ringrazio a nome di tutta la famiglia Grafox. Grazie a Franco Chianelli, a tutto il suo staff e all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia”.

Dopo la spettacolare calata dai tetti del Residence “Daniele Chianelli” la festa è proseguita al Residence “Daniele Chianelli” con la distribuzione dei regali e la musica dei ragazzi “Dalla chiesa Pace alle Nazioni” e le bellissime poesie recitate dai piccoli pazienti ma anche studenti della scuola in ospedale dei “Coniglietti bianchi”.