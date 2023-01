INVIATO CITTADINO Quando la 'statua' di Canova non è solo una bella figurina

Quando la “statua” di Canova non è solo una bella figurina. Il ‘chi è’ della modella Chiara Cavalieri, donna dai numerosi e qualificati talenti. Qualche cosa che so di lei attraverso una “scheletrica”, ma interessante presentazione della comune amica Simona Esposito, attrice e regista, scrittrice e poetessa, musicologa, cantante… e tanto altro.

Ho recensito e ammirato il recente spettacolo di Stefano de Majo, tenuto alla Sala dei Notari, come finissage della duplice mostra del Canova. Un evento di sicuro interesse sotto il profilo spettacolare e culturale.

Nell’occasione, insieme alla flautista e percussionista Emanuela Boccacani e al modello coreografo Simone Martinelli, sotto i riflettori con de Majo, ho avuto modo di apprezzare la presenza scenica e la seduttività di Chiara Cavalieri.

In tutta franchezza mi sono limitato all’ammirazione per la performance e non oltre.

Attraverso l’amica Simona, vengo successivamente a conoscenza del fatto che Chiara Cavalieri si occupa, professionalmente, delle comunicazioni con l’area mediterranea, di cui è profonda conoscitrice perché parla, fra le altre lingue, anche l’arabo.

È inoltre presidente dell'Associazione Eridanus Amicizia Italia-Egitto, referente per l’ambasciata egiziana e per l’Istituto egiziano di cultura.

Ha una conoscenza capillare di tutta la situazione geopolitica dei Paesi arabi, dell’Egitto in particolare.

Chiara Cavalieri dispone di una qualificata formazione in materia di studi teologici per cui è anche referente per il dialogo tra religioni al Centro Culturale Islamico (la Grande Moschea di Roma). Tra l’altro, ha avuto nel suo percorso anche un passato militare.

Come vita familiare, malgrado l’aspetto di ‘fanciulla’, Chiara ha due figli, di 25 e 14 anni.

In questo fine settimana, in occasione della visita ternana del Ministro degli Esteri Antonio Tajani, lo intervisterà. Perugia Today, a sua volta, intervisterà Chiara sulle sue interessanti e molteplici attività. È una promessa.