Gemellaggio tra il Trasimeno e il lago d’Iseo con i piatti dello chef Giancarlo Polito

Chef Giancarlo Polito della Locanda del Capitano porterà il 18 giugno in una delle più belle vetrine gastronomiche del lago d’Iseo una delle sue creazioni dedicate all’Umbria ed in particolare al lago Trasimeno.

L’appuntamento è con i piatti di cucina d’autore degli chef di Teritoria, capitanati da Alain Ducasse, a “scarto zero”. Non solo la celebrazione della grande cucina, ma un vero e proprio manifesto di sostenibilità con l’obiettivo di sostenere il progetto “Club a impatto zero”.

Per l’occasione 7 chef si incontrano per dare vita a un’esperienza unica nel rispetto dell’ambiente, promuovendo una gastronomia sostenibile che si traduce in un impegno sociale tangibile. Una dimostrazione esclusiva di come deliziose creazioni possano farsi alleate dell’ambiente in un perfetto connubio di gusto, alta qualità e responsabilità sociale.

I 7 rinomati chef che daranno vita a questa esperienza sono: Roberto Di Pinto (Sine by Di Pinto, Milano), Massimo Spigaroli (Antica Corte Pallavicina, Polesine Parmense, Parma – una stella Michelin), Valerio Tafuri (Ristorante Lino, Pavia – una stella Michelin), Davide Marzullo (Trattoria Contemporanea, Lomazzo, Como – una stella Michelin), Accursio Craparo (Accursio Ristorante, Modica, Ragusa – una stella Michelin), Giancarlo Polito (La Locanda del Capitano, Montone, Perugia), Carlo Spina (Izé Restaurant, Pilzone d’Iseo, Brescia – una stella Michelin nella sua precedente esperienza al Veritas di Napoli). A loro si unirà Sergio Colalucci (Gelateria Colalucci, Nettuno, Roma), maestro gelatiere campione del mondo.