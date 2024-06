Fillea Cgil Umbria: eletta la nuova segreteria regionale: tutti i nomi

È stata eletta la nuova segreteria della Fillea Cgil dell’Umbria, il sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori delle costruzioni. Ne fanno parte, insieme alla segretaria generale Elisabetta Masciarri, Cristian Benedetti, Cristiano Costanzi, Barbara Carboni e Dragos Harabagiu. L’elezione è avvenuta al termine dell’assemblea generale del sindacato, che si è tenuta a Perugia, alla presenza della segretaria generale della Cgil dell’Umbria, Maria Rita Paggio, e del segretario organizzativo della Fillea nazionale, Maurizio Maurizzi. La segreteria ha ottenuto il 97% dei consensi dell’assemblea.

“C’è grande soddisfazione per questa elezione e per la compattezza dell’assemblea - dichiara la segretaria generale della Fillea Cgil dell’Umbria, Elisabetta Masciarri - Oggi rilanciamo il nostro impegno, in particolare sul tema prioritario della salute e sicurezza sul lavoro, che in questo inizio estate significa anche sensibilizzazione e prevenzione sul rischio dei colpi di calore nei cantieri. Inoltre - conclude Masciarri - continua la nostra mobilitazione a sostegno dei 4 referendum popolari lanciati dalla Cgil, per la dignità del lavoro”.