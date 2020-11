INVIATO CITTADINO Cesarina batte il coronavirus e riapre l'edicola

Ciao Covid, sono guarita e riapro l’edicola. Domenica prossima la Cesarina riparte alla grande. Un evento atteso da tutti i residenti di Elce, quartiere ormai rimasto senza una rivendita di quotidiani e periodici.

La simpatica giornalaia di stanza fra via Francesco Innamorati e via Annibale Vecchi era stata colpita dal corona, ma in forma evidentemente lieve. Tanto che – come da noi riferito – aveva fatto affiggere un volantino con la scritta che prometteva la riapertura entro una decina di giorni.

Nella mattinata di ieri, Cesarina è venuta a ripulire quella che è la sua seconda casa. Tanto che non è raro vederla anche a tarda ora a pulire e fare i conti.

Espressione di generale soddisfazione. Riapre un presidio di cultura e socialità. I clienti affezionatissimi, infatti, amano soffermarsi a scambiare due chiacchiere sui temi d’attualità.

Bentornata, Cesarina.