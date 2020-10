Certificati anagrafici in tabaccherie e ricevitorie, la proposta di Progetto Perugia

Progetto Perugia, tramite il consigliere comunale Cristiana Casaioli, chiede l'implementazione del servizio di rilascio dei certificati anagrafici attraverso le rivendite di tabaccherie e ricevitorie in alternativa agli uffici istituzionali comunali, "garantendo maggiore capillarità e flessibilità del servizio a vantaggio di tutte le fasce di utenza, generando peraltro minori oneri per le amministrazioni in termini di impiego di risorse interne sia di sportello che di back office".

Per attivare il servizio basterebbe una con le associazioni di tabaccai e risulterebbe molto semplice per il cittadino: basta essere in possesso del tesserino magnetico del codice fiscale o della carta di identità elettronica, o in alternativa compilare una schedina appositamente predisposta simile a quella del gioco del Lotto, o comunicare all'operatore i dati necessari.

A quel punto i cittadini possono ottenere presso le attività abilitate documenti quali certificato di residenza, cittadinanza, stato di famiglia, nascita, morte e altro, con notevoli vantaggi quali: allungamento dell'orario del servizio rispetto ai soli sportelli comunali, facilità di accesso al servizio grazie alla capillarità sul territorio delle tabaccherie, snellimento dell'attività amministrativa con possibile rimodulazione del lavoro dell'ufficio comunale competente, ma soprattutto un importante ampliamento del servizio per i cittadini che va ad affiancarsi a quello già attivo tramite il sito internet comunale a beneficio soprattutto dei soggetti più in difficoltà nel richiedere certificazioni on line.

"Sono circa 71.000 i certificati che i nostri cittadini hanno chiesto on line dal sito del Comune di Perugia da luglio ad oggi e ancora in questo momento i cittadini continuano ad essere al centro della nostra azione politica - sottolinea la consigliera Casaioli di Progetto Perugia - anche attraverso questo atto, condiviso con tutti i consiglieri del gruppo e adottato ieri dalla commissione competente, con il quale impegniamo l'amministrazione comunale ad implementare il servizio di rilascio dei certificati anagrafici presso le tabaccherie, tramite la stipula di apposite convenzioni da sottoscrivere con le varie Associazioni dei Tabaccai presenti nel territorio perugino, riducendo ulteriormente le code presso gli sportelli comunali, offrendo ai cittadini un sistema facile, veloce e sicuro, che permetta loro di avere a disposizione un importante servizio in fasce orarie più ampie rispetto a quelle garantite dagli uffici e senza doversi recare necessariamente in Comune, adatto anche a chi non ha confidenza con internet".