Cerqueto di Marsciano, riapre dopo 13 anni l'asilo distrutto dal sisma

Riapre dopo 13 anni l'asilo di Cerqueto. La struttura torna ad ospitare i bambini grazie anche alla raccolta fondi della Fondazione Luisa Bologna Sereni. L'inaugurazione è prevista per venerdì 15 luglio dalle ore 18.30 a Cerqueto di Marsciano.



L’asilo infantile “Luisa Bologna Sereni” di Cerqueto è stato parzialmente distrutto dal sisma che il 15 dicembre 2009 colpì il comune di Marsciano e tutta la Media Valle del Tevere e che oggi, grazie anche a tante donazioni di numerosi benefattori, torna ad aprire le sue porte per ospitare i bambini del paese.



“Crederci sempre” è proprio lo slogan scelto dalla Fondazione Luisa Bologna Sereni per celebrare la riapertura della storica struttura, la cui inaugurazione si terrà venerdì 15 luglio a partire dalle ore 18:30 a Cerqueto, in via XXIV maggio.



Una vera e propria festa di rinascita, organizzata dalla Fondazione, che comincerà con il saluto delle autorità e con la benedizione del vescovo Marco Salvi. Poi verrà piantata nel giardino della scuola una pianta simbolica in collaborazione con Coop Centro Italia ed a seguire ci sarà il fatidico taglio del nastro. Dopo la visita agli interni, la festa proseguirà presso il campo sportivo della Pro Loco di Cerqueto e sarà animata da musica, stuzzichini e tanto intrattenimento per bambini con spettacolo di bolle giganti.



Riapre così un luogo storico che dal 1933 ha accolto centinaia di bambine e bambini contribuendo alla loro crescita e alla loro educazione. Oggi la struttura è moderna e sicura e ci sarà una grande novità! Da adesso l’asilo offrirà anche un servizio in più, con la nuova sezione nido che accoglierà i bambini a partire da 1 anno di età.



“Siamo emozionati e felicissimi di aver ridato vita a questo edificio che è fondamentale per il paese - ha dichiarato la presidente della Fondazione, Antonietta Montagnoli -. Ci teniamo a ringraziare tutti coloro che hanno preso a cuore la causa e hanno aderito alla raccolta fondi “Ricostruiamo insieme” promossa proprio dalla nostra Fondazione”.



Aziende, enti ma soprattutto privati e famiglie “tra cui è spiccato un benefattore che si è particolarmente distinto per la sua generosità - prosegue la presidente -. È soprattutto grazie a loro se oggi i bambini di Cerqueto possono tornare a vivere un luogo ricco di emozioni e di storia, che ha accompagnato l’infanzia di tutti noi.”



Così dopo 13 anni, tra tante lungaggini burocratiche e difficoltà, i bambini e le maestre possono finalmente abbandonare il modulo antisismico gentilmente concesso nel 2009 dal Comune di Colfiorito come soluzione provvisoria e tornare “a casa”.