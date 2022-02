Gubbio: si lavoro alla Festa dei Ceri in sicurezza, da Roma l'ok alle manifestazioni con l'aumento della capienza

La Festa dei Ceri, dopo due anni di privazione causa Covid, si farà. È quanto annunciano i responsabili di Fratelli d'Italia di Gubbio nell’esprimere soddisfazione per il risultato ottenuto ieri in Parlamento con l’aggiunta di un emendamento ai Decreti di Natale e San Silvestro eliminando la norma che impediva lo svolgimento della Festa dei Ceri.

“Ciò è stato possibile in analogia all'ampliamento della capienza degli stadi al 75% - dicono Adele Martinozzi e Sara Rinaldini - L' emendamento infatti rende possibile le feste tradizionali e le manifestazioni culturali all'aperto in zona bianca. Dopo due anni di stop, che gli eugubini hanno accettato, loro malgrado, con disciplina, la Festa dei Ceri quest'anno si potrà fare”.

Il governo aveva espresso parere favorevole “ma l’aula, è corretto ricordarlo, ha approvato l'emendamento con i soli voti del Centrodestra mentre la Sinistra e i Senatori umbri della Sinistra hanno votato contro - proseguono le due esponenti eugubine di FdI - Ci dispiace che non tutte le forze politiche abbiano deciso di sostenere l'emendamento, nonostante il sindaco Stirati abbia convocato tutti i parlamentari umbri per sollecitarne un intervento a favore della ‘riapertura’ della Festa”.

A Gubbio, intanto, si sta lavorando per il prossimo 15 maggio e una festa in sicurezza. “Da mesi stiamo lavorando per centrare l'obiettivo di tornare a svolgere la Festa del popolo eugubino - spiega all'Agenzia Adnkronos il sindaco Filippo Mario Stirati - La Festa dei Ceri tradizionalmente apre il calendario delle grandi manifestazioni italiane del folclore e per questo assumerà anche una forma di test per gli analoghi eventi svolti sempre con le macchine portate a spalla in altre città italiane”.

Il piano per la sicurezza della Festa dei Ceri 2022 è stato già consegnato al prefetto e al questore di Perugia e alla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. E oggi il sindaco Stirati avrà un primo incontro in videoconferenza con i parlamentari umbri e con la presidente della Regione allo scopo di illustrare il piano della sicurezza predisposto dal Comune con la collaborazione delle associazioni eugubine, a partire dall'Università dei Muratori, Scalpellini ed Arti Congeneri.