Perugia, cerbiatto morto ai bordi della strada verso Gubbio

Un cerbiatto morto è stato rinvenuto ai bordi della strada che da Piccione conduce verso Gubbio. La carcassa dell'animale è stata trovata nei pressi della fermata dell’autobus, proprio al confine fra il territorio comunale di Perugia e quello di Gubbio, salendo verso il Belvedere.

Ad una prima analisi l'animale non presenta ferite da arma da fuoco o d dardi e frecce e neanche di investimento, come sono assenti sulla strada elementi che possano far pensare ad uno scontro (pezzi di fanale, di indicatori di direzione o di carrozzeria). Non risultano segni di predatori.

Nella zona sono presenti molti animali selvatici e una cospicua colonia di cerbiatti e daini.