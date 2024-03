LA STORIA Miriam Cinaglia: "Così il nostro orto ha 'stregato' il bistellato Gennaro Esposito"

Dopo molti anni a Roma, il desiderio di rinforzare i legami con le origini in quella fetta di Umbria che si sviluppa intorno al lago Trasimeno e la Toscana. Tornando a fare, o meglio puntando, su quello’attività che in famiglia era tradizione: la produzione di olio. Il punto di partenza per la nascita del progetto Centumbrie di cui Miriam Cerquaglia è la frontwoman. Frontwoman di una “band” che fa della qualità e dell’amore per la materia un caposaldo imprescindibile. Tanto da far innamorare del proprio progetto enograstronomico, oltre che agricolo, Gennaro Esposito, chef bisellato che, da qualche mese, cura il menu di Evo Bistrot, il fiore all’occhiello del progetto, con lo chef Raffaele Iasevoli ai fornelli.

“I lavori sono iniziati nel 2018 - ricorda Miriam - Mio padre, di Lisciano Niccone, e mia madre di Mugnano, dopo una vita a Roma, con un impegno imprenditoriale in tutt’altro settore, quello dell’informatica, hanno voluto, sono voluti tornare nei loro luoghi di origini, creando qualcosa di tangibile”. E quello che viene creata è un’azienda olearia, all’inizio, che produce extravergine da olivi di terreni che, oggi, spaziano da San Feliciano a Castel Rigone, e creando una sede operativa nell’area industriale di Agello che è parte di un più articolato progetto di riqualificazione di cui fa parte anche un parco, recentemente inaugurato. La prima campagna di raccolta olive risale al 2019. All’olivo si aggiunge, poi, l’orto, la produzione di grano e di vino, l’allevamento di bestiame animali da cortile. “Con l’olio abbiamo avviato a promuovere momento di degustazione” spiega Miriam, ripercorrendo la naturale evoluzione verso il bistrot che, oggi, dopo un periodo di rodaggio, ostacolato anche dal covid, ha trovato la sua dimensione con Esposito. “Con Gennaro c’è un rapporto di conoscenza e collaborazione che risale nel tempo”. Dalla conoscenza alla collaborazione il passo è stato, se non breve, estremamente rapido. “È venuto a trovarci, ho iniziato a presentargli il progetto mentre visitavamo l’azienda. Siamo arrivati agli orti e qui ci siamo fermati: ‘Va bene, accetto’. Non ha voluto sapere o vedere altro, è basto l’orto a convincerlo del tutto di un progetto che è molto affine al suo modo di concepire cucina e ristorazione. Attenzione assoluta alla materia prima davanti a tutto. Poi l’attenzione al dettaglio che, del resto, lo ha fatto diventare un vero e proprio riferimento nella ristorazione e che per noi sono la base”. Insomma, amore a prima vista nel nome dell’eccellenza degli ingredienti, semplici, naturali, con cui creare ed esaltare i sapori, tra tradizione e innovazione.

L’offerta di CM (come le famiglie Cinaglia e Menicucci, che è frantoio, molino, laboratorio di panificazione e pasticceria, cantina, osteria (Libera Lepre), e bistrot, si completa con l’accoglienza nelle ville immerse nel verde della zona.