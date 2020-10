Centro storico, lavori alle scale mobili del Pellini: modifiche alla ztl, la mappa dei varchi e gli orari

Il Comune di Perugia proroga, con l’ordinanza 1404 del comandande dei vigili urbani Nicoletta Caponi, emanata questa mattina, le modifiche agli orari di accesso alla ztl del centro storico, dai varchi di via della Sposa e via Cesare Battisti, in relazione alla chiusura per lavori delle scale mobili di via Pellini.

"Fino al prossimo 16 novembre, nei giorni feriali (lunedì-venerdì) - spiega una nota del Comune - è prorogato il divieto di transito e di sosta nella ZTL dalle ore 00,00 alle ore 7,30 e dalle ore 8,30 alle ore 12,30 dal varco di porta Santa Susanna (via della sposa) e dalle ore 00,00 alle ore 7,30 e dalle ore 8,30 alle ore 13,00 dal varco di via Cesare Battisti".