Bluekids approda nel salotto buono della città: "Segnale di ottimismo per la ripartenza"

Inaugurata la nuova attività commerciale di abbigliamento e accessori per bambini negli spazi della ex Stefanel

Inaugurato stamattina il nuovo negozio Blukids nella sede dell’ex Stefanel in corso Vannucci, ai civici 12 e 14. Ne avevamo annunciato l’apertura in anteprima, durante la messa a punto dell’esercizio mediante installazione di idoneo arredamento ed espositori. Un look decisamente spigliato e moderno.

Accoglienza e cortesia da parte dello staff che, per ora, consiste in due operatrici le quali mostrano al pubblico la merce esposta con gusto e raffinatezza.

“Qualità, sostenibilità, cotone e fibre naturali – dice la responsabile di area Aurora Aprigliano – per una linea di abbigliamento che copre ordinariamente la fascia d’età da zero a sedici anni”.

Aggiunge: “Già siamo presenti a Perugia con i nostri marchi Upim e Oviesse. Questa apertura in centro l’abbiamo voluta come segno di ottimismo per la ripartenza dell’economia e fiducia nei nostri prodotti”.

Effettivamente, aprire in centro, nell’attuale congiuntura – quando tanti esercizi sono costretti ad abbassare le serrande – costituisce una prova di coraggio. È per questo che il nostro giornale augura di cuore al negozio Blukids di raccogliere i frutti della sua intraprendenza.