Dopo 76 anni di attività chiude in centro la "Profumeria Emilio": punto di riferimento per perugini e studenti. Il sindaco "premia" le proprietarie

Dopo 76anni di attività commerciale in centro storico e dopo aver permesso a due generazioni (prima i genitori fondatori e ora le figlie) di conquistare il traguardo della pensione costruitta giorno dopo giorno con le proprie mani, la storica profumeria “Emilio” di piazza Italia ha chiuso i battenti a fine 2023. Ma l'amministrazione comunale del sindaco Romizi ha voluto tributare un riconoscimento pubblico a questa famiglia che ha contribuito alla crescita economica e sociale della città. A Palazzo dei Priori un premio speciale (una targa ricordo) a Giovanna e Valeria Vinti per la professionalità e la passione con cui hanno saputo condurre fino ai nostri giorni l’attività iniziata dal padre Emilio nel 1947 mantenendone inalterato il valore artigianale e la rilevanza nel tessuto storico e commerciale cittadino.

A ricevere le due sorelle nella sala Rossa di Palazzo dei Priori, insieme a parenti e amici, sono statiil sindaco Andrea Romizi e l’assessore al commercio Clara Pastorelli. Un’occasione per ricordarel’avventura del parrucchiere Emilio Vinti che, insieme alla moglie Dina, avviò l’attività 76 anni fa fino al subentro di Giovanna e Valeria nel 1983, con il conseguente ampliamento della profumeriaal settore estetica. Immutata fino ai nostri giorni è rimasta l’insegna con il nome del primo titolare,che è stata donata al figlio di una ex dipendente dell’attività.

“Anche se le attuali titolari hanno deciso di andare in pensione per godersi il meritato riposo, resteràvivo il ricordo di un luogo dove i perugini hanno potuto trovare garbo, disponibilità e servizi diqualità - ha detto l’assessore Pastorelli -. La vicenda di questa storica profumeria ci ricorda che inegozi sono luoghi di relazione essenziali per la vivacità dell’acropoli e della città”. Giovanna eValeria Vinti hanno confermato che la storia del negozio ha coinciso con la storia della lorofamiglia: “Per noi è stata sempre una seconda casa e la decisione di chiudere, dopo aver affrontatotante fasi, non è stata facile”.Il sindaco Romizi le ha ringraziate per aver rappresentato un riferimento “quasi familiare” per tantiperugini, per la genuinità dei rapporti instaurati e per il contributo dato alla vita del centro storico.